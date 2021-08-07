Энтони Фаучи в ожидании «штамма» коронавируса, на который вакцины реагировать не будут

"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернется весной", - сказал Фаучи.

"Что касается непривитых, которые говорят: "Мне все равно, я молод, здоров, даже если я заражусь, статистически маловероятно, что последствия будут серьезными". Если бы вы жили в вакууме, то такой подход был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус", - продолжил американский специалист.

"Есть твердое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Сейчас многие мутации коронавируса не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как "дельта", которые вызывают появление нового варианта вируса. В случае с "дельтой" у нас есть вирус, который распространяется гораздо быстрее. Что произойдет, если в течение месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, которую дают вакцины", - добавил Фаучи.