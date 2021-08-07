Коронавирус в Азербайджане все еще наступает +1220
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек выздоровели, семеро – скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек выздоровели, семеро – скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
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