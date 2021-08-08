Чехия выступила «против электромобиля» и «за бензин»

Чешские власти критически относятся к идее руководящих органов Евросоюза о запрете выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом заявил в своем видеообращении в Twitter премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Мы серьезно относимся к изменению климата, но не хотим вводить экологические налоги и не хотим также прекращения выпуска всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, как это замышляет Брюссель, чтобы мы все имели только электромобили. Это не является хорошей идеей", - сказал Бабиш.