Правительство Великобритании жалуется на нехватку еды и лекарств в супермаркетах

Правительство Британии сообщило, что намерено обратиться за помощью к армии из-за нехватки еды в супермаркетах, пишет Daily Mail.

Из-за сложившейся ситуации власти Великобритании попросят армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты. Официальный запрос Вооруженным силам планируется направить в ближайшее время.

Проблемы с поставками произошли из-за того, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, считает Ассоциация автоперевозчиков. Нехватка водителей, которая привела к проблемам с доставкой продуктов питания со складов в магазины, произошла из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Великобритании, а еще тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Кроме того, процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.