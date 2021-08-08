Латвия допустила столкновение НАТО и России
Миграционный кризис у границ Литвы, а также грядущие учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Балтии и Польше, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.
По словам дипломата существует большой риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров.
"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич. В то же время он усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.