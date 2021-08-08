Талибы наступают, но американцы все равно уйдут

Президент США Джо Байден не намерен изменять планы по выводу американских войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов. Об этом сообщает The New York Times.

По его информации, глава Белого дома рассчитывает на то, что у афганского правительства хватит собственных сил на противостояние «Талибану».

Байден планирует полностью вывести военнослужащих из Афганистана до конца августа, даже в свете того, что позиции талибов значительно укрепились в последнее время. Тем не менее Пентагон не отказывается предоставить правительству страны ресурсы в случае необходимости.