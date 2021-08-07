Талибы посоветовали США не вмешиваться в дела Афганистана

Движение «Талибан» предостерегло власти США от вмешательства в дела Афганистана. С таким комментарием официальный представитель политического офиса движения выступил на телеканале «Аль-Джазира», после того как американские бомбардировщики в субботу ударили по силам талибов в столице провинции Джаузджан Шибергане и уничтожили более 200 боевиков а также более 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.

Представитель исламистов заявил, что «никакого соглашения о прекращения огня в Афганистане нет», а в военных действиях виновато правительство страны, которое «начало войну в ряде провинций», якобы вынудив талибов «реагировать на нападения», передает «Росбалт».