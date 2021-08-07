В США предупреждают о провале борьбы с коронавирусом

Руководитель Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз предупредил о провале стратегии борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 в свете максимального за шесть месяцев суточного прироста заражений. Как пишет Дойче велле, американский эксперт в эфире медиакомпании ABC заявил, что страна не оказалась бы в нынешней ситуации, если бы в ней проводилась более эффективная кампания вакцинации.

Теперь Соединенные Штаты вынуждены "платить ужасную цену", добавил Коллинз.

Днем ранее прирост заражений SARS-CoV-2 в США впервые с февраля преодолел отметку в 100 тысяч случаев. В последние недели в США распространяется более заразный дельта-вариант вируса.

Эпидемиологическая ситуация может ухудшиться с возвращением миллионов непривитых школьников с летних каникул, если в учебных заведениях не ввести обязательное требование носить маски, подчеркнул Коллинз. С аналогичной рекомендацией выступили и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также министр образования Мигель Кардона.

Хотя бы одну прививку от ковида сделали более 70 процентов жителей США. Эта цель, поставленная президентом Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации от ковида в США прошел каждый второй, однако в некоторых штатах этот показатель не превышает 40 процентов.