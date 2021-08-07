Нефть подешевела на коронавирусных опасениях

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в пределах 2%: сохранение опасений вокруг спроса из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса сдерживает котировки.

На утро понедельника цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,8% – до 69,43 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% – до 66,97 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Распространение коронавируса в Китае, в частности, штамма «дельта», привело ранее к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.

Первая неделя августа стала для нефти худшей с октября 2020 года, цены упали более чем на 7%.