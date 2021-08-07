Генсек ОДКБ приехал в Армению

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в понедельник, 9 августа, прибыл с рабочим визитом в Армению. Как сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, Зась в Ереване проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщает Sputnik Армения.

Запланированы его встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном.