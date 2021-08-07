Эльмир Алиев, отдел спорта 10:58

Вот и завершились XXXII Летние Олимпийские игры. Увы, произошло то, чего мы так боялись и о чем haqqin.az не раз предупреждал в своих публикациях: Азербайджан неудачно выступил в Токио, и впервые с 1996 года в копилке нашей Олимпийской сборной не оказалось ни одной золотой медали.

В Японии наша команда добыла 7 наград – 3 серебра и 4 бронзы. Серебряные медали в активе каратистов Рафаэля Агаева и Ирины Зарецкой, а также борца-вольника Гаджи Алиева. Бронзовыми призерами стали дзюдоистка Ирина Киндзерская, боксер Альфонсо Домингес, борец-классик Рафик Гусейнов и вольница Мария Стадник. То есть четыре награды из семи в активе натурализованных спортсменов. А теперь посмотрим на возраст медалистов. Рафаэлю – 36 лет, Рафику – 33, Гаджи – 30… А где же наша молодежь? Где новые Тогрулы Аскеровы, Эльнуры Мамедли и Фариды Мансуровы, которые выигрывали золото Олимпиад соответственно в 19, 20 и 22 года? Кого из молодых мы вырастили за последние несколько лет, чтобы говорить, что он (или она) – наша реальная олимпийская надежда? Но вернемся к медальному зачету. На Олимпиаде в Рио Азербайджан завоевал немного-немало 18 наград, в том числе 1 золото, 7 серебряных медалей и 10 бронзовых. В Лондоне-2012 у нас было 9 наград (2-2-5), в Пекине-2008 – 6 (1-1-4), в Афинах-2004 – 5 (1-0-4), в Сиднее-2000 – 3 (2-0-1), в Атланте-1996 – 1 (0-1-0). В Токио у нас такие цифры: 0-3-4. Для сравнения хочется привести результаты сборной Грузии. У наших соседей 8 наград – 2 золота, 5 серебряных медалей и 1 бронза. Вторую Олимпиаду подряд грузинский спорт, значительно уступающий нефтеносному Баку по финансовым возможностям, опережает Азербайджан в командном зачете. Но если в Рио грузины перепрыгнули выше головы благодаря двум завоеванным золотым медалям против одной у нас, заметно уступив по общему количеству наград, то в Токио Грузия, вновь выступив достойно и сильно, опередила и по числу медалей. На постсоветском пространстве Азербайджан также опередили Россия, Узбекистан, Украина, Беларусь, Эстония и Латвия.

В чем же причина наших неудач в Токио? Главным олимпийским видом спорта для Азербайджана всегда была борьба. Более 50 процентов всех наших медалей мы заработали на борцовском ковре. И так уж получилось, что к Олимпиаде в Токио азербайджанская борьба подошла, находясь в глубочайшем кризисе. Изначально можно было предположить, что с «больной» борьбой Азербайджан в Токио может ожидать, мягко говоря, спортивная неудача. К сожалению, опасения оправдались. Лицензии в Токио смогли завоевать только семь борцов. Это ровно в два раза меньше, чем было на Олимпиаде в Рио. И было наивно предполагать, что все семеро поднимутся на пьедестал почета, учитывая, как тяжело далось им завоевание этих путевок. По итогам заключительного лицензионного турнира, состоявшегося в мае, ваш автор предположил, что в лучшем случае борцам на Олимпиаде удастся завоевать 2-3 медали. Так и получилось: три награды, но без столь нужного нам золота. По большому счету, серьезные шансы на медаль высшей пробы были только у Гаджи Алиева, но и ему надо было рассчитывать на фортуну в жеребьевке. Благо жребий был благосклонен к 3-кратному чемпиону мира и Европы. Почти все неприятные соперники оказались в другой части турнирной сетки. Путь к финалу был открыт. В решающей схватке Алиеву противостоял японец Такуто Отогуро - хоть и хозяин ковра, что обуславливало судейский субъективизм в спорных ситуациях, но соперник вполне проходимый. К сожалению, наш опытнейший спортсмен допустил две ошибки и позволил 22-летнему японцу вырвать из рук золото.

В очередной раз можно констатировать ошибочные действия главного тренера Намика Абдуллаева. Когда счет стал 4:2 в пользу японца, и у Алиева еще было время на восстановление равновесия, Абдуллаев запросил «челлендж» - судейский видеопросмотр спорного эпизода. Видеозапись подтвердила, что свои два балла Отогуро получил справедливо (об этом после финала заявил и сам Гаджи). Неоправданное использование «челленджа» стоило нам еще одного балла, и разрыв увеличился - 2:5. А отыграть три очка в борьбе значительно сложнее, чем два. Итоговый счет – 5:4 в пользу японца. Намик Абдуллаев нередко допускает подобные промахи, которые вошли в привычку и начали усложнять жизнь наших борцов. Есть вопросы к тренерскому штабу по вольной борьбе и по травме Гаджимурада Гаджиева. Он был одним из претендентов на медаль в весовой категории до 74 кг, однако незадолго до Олимпиады получил травму. Когда спортсмен выбывает из строя перед таким важнейшим стартом, как Олимпийские игры, всегда закрадываются мысли о плохо построенном подготовительном процессе. Насколько он был правильно составлен, если борец, который может принести олимпийскую медаль, травмируется чуть ли не в последний момент и выпадает из состава. Гаджиева заменил молодой Туран Байрамов, который вряд ли мог претендовать на награды. Всего одна медаль в вольной борьбе вновь доказала, что Федерация ошиблась с выбором главного тренера. Увольняя в ходе олимпийского цикла заслуженных специалистов, за плечами которых серьезные успехи на тренерском поприще, руководство Федерации остановило выбор на прославленном спортсмене, но неопытном тренере. И это, как мы уже знаем, сказалось как во время лицензионных соревнований, так и в ходе самой Олимпиады.

Понятно, что борцы всегда были нашей главной надеждой на олимпийские медали и не раз выручали Азербайджан. Но, конечно же, обвинять в токийском провале одну борьбу - верх несправедливости. Много вопросов накопилось к Федерациям дзюдо и таэквондо. Мужская сборная Азербайджана по дзюдо впервые отправилась на Игры в полном составе, но при этом не смогла завоевать ни одной медали. Пусть наши дзюдоисты скажут спасибо Ирине Киндзерской, которая в последний день индивидуальных соревнований спасла былое реноме славного азербайджанского дзюдо от окончательного позора. По возвращении в Баку вице-президент Садых Садыхов уволил весь тренерский штаб мужской команды во главе с украинцем Русланом Машуренко. Но кто назначал Машуренко, который до работы в Азербайджане не занимался серьезной тренерской деятельностью? На сегодняшний день Федерация дзюдо Азербайджана – едва ли не самая обеспеченная в финансовом отношении спортивная организация. Тренерскому штабу и дзюдоистам были созданы все возможности для успешного выступления, увы, результат налицо – ноль медалей в мужском дзюдо!

И в таэквондо мы без наград. А началось все с того, что впервые в истории азербайджанского спорта действующий олимпийский чемпион не смог пробиться на следующие Игры. Такого у нас еще не было. Речь идет о Радике Исаеве, который выиграл золото в Рио, но в Токио попасть не сумел. В боксе у нас всего одна бронзовая медаль, завоеванная усилиями натурализованного кубинца Альфонсо Домингеса. При этом полным разочарованием стало выступление серебряного призера Рио-2016 Лоренцо Сотомайора, который после минувшей Олимпиады, больше увлекался своим инстаграмом, где выставлял на всеобщее обозрение свою разгульную жизнь, нежели профессиональным спортом. Провал некоторых легионеров – отдельная тема для разговора. К сожалению, наши федерации продолжают традицию зазывать иностранцев исходя из желания заполнить вакуум. Зачем нам натурализованные спортсмены в плавании, если они занимают последние места? Стоит ли вообще приглашать легионера только для того, чтобы просто быть представленным в том или ином виде спорта на Олимпиаде без прицела на высокий результат?

Впрочем, похоже в обществе изменилось само отношение к выступлениям на международных соревнованиях. Период так называемой общественной сублимации, своего рода переключения энергии на достижение социально возможных целей миновал. Для Азербайджана это была первая Олимпиада после восстановления территориальной целостности страны. Все силы, все внимание государства и народа в 2020 году были направлены на политические победы, освобождение оккупированных территорий и решение постконфликтных стычек на границе с Армении. Наша главная победа на многие годы вперед – безусловно, победа в Карабахе! Никакая олимпийская медаль, никакая победа над армянским спортсменом на борцовском ковре (кстати, Рафик Гусейнов победил армянского борца в схватке за бронзу), что в общественном восприятии выглядело в качестве национального успеха, все это ничто в сравнении с военным триумфом азербайджанской армии. И, конечно же, свою пагубную роль сыграла и пандемия. В 2020 году весь мир, в том числе и Азербайджан, бросил все силы на борьбу с напастью под названием COVID-19. Ограничения, которые, естественно, коснулись и спортсменов, нанесли ощутимый удар по атлетам всей планеты. Олимпиада была перенесена. Год для спортсмена, которым за 30, - это большой срок. Рафаэль Агаев, Гаджи Алиев, Мария Стадник, Рафик Гусейнов за этот период не стали сильнее. Может, именно этого возрастного «чуть-чуть» не хватило нашим спортсменам в решающих поединках, ведь стоит все же задуматься: шестеро из семи наших медалистов в решающих поединках проиграли соперникам, которые гораздо младше своих визави! Если бы хоть в одном из трех финалов нам улыбнулась удача с судьей, то мы бы прощались с Олимпиадой в другом настроении. Однако один точный удар или засчитанный бросок не должны уводить в сторону от проблем. И с золотой медалью выступление наших спортсменов в Токио дало бы очень много пищи для размышлений. В то время, когда в большинстве сфер нашей жизни углубляются реформы, азербайджанский спорт застопорился в своем движении и все еще живет прошлыми успехами.