В Азербайджане наказали предприятия – загрязнители воздуха

Начальник службы Хикмет Ализаде сообщил, что в ходе мониторингов, проводимых в Сумгаите уже несколько дней, появились подозрения в том, что некоторые предприятия в ночное время допускают превышающие норму вредные выбросы в атмосферу. Поэтому в ночные часы вновь был проведен мониторинг, и выяснилось, что из-за неисправности газопылеулавливающей установки на предприятии ЗАО AzMet очистительные фильтры не работали, и в результате в воздух было выброшено продуктов сгорания больше допустимой нормы, сказали haqqin.az в министерстве.

Как указал Ализаде, по нарушениям составлены акт и протокол, директора предприятия оштрафовали как должностное лицо на 3000 манатов. Руководству предприятия предписано устранить недостатки в короткие сроки.

Представитель службы также отметил, что состав воздуха был проверен и на предприятиях Губинского и Гянджинского регионов: «Во время мониторингов в Гяндже в ночное время в воздухе наблюдалось присутствие неприятных запахов и дыма. В ходе проведенного расследования выяснилось, что на Гянджинском полигоне бытовых отходов в жару эти отходы возгораются, вследствие чего происходит выброс в атмосферу дыма выше допущенной нормы. С целью недопущения повторения подобных случаев руководству полигона были даны обязательные к исполнению указания. В Губинском районе было выявлено, что в жилом массиве Деведабаны сожгли бытовые отходы, в результате чего на близлежащей территории распространились дым и неприятные запахи. Были составлены акт и протокол в отношении Объединения жилищно-коммунального хозяйства Təmiz Quba, документация для наложения штрафа на юридическое лицо направлена в Губинский районный суд».

Х.Ализаде добавил, что мониторинги продолжаются во всех регионах, и субъектам, загрязняющим окружающую среду, были сделаны повторные предупреждения.