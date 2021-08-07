Британский генерал назвал вывод войск из Афганистана «стратегической ошибкой»

Решение о выводе войск из Афганистана является стратегической ошибкой, чреватой возрождением терроризма. Об этом в интервью BBC Radio-4 сказал известный отставной британский генерал Ричард Барронс, сообщает Anadolu.

Он считает, что поддержав решение о выводе иностранного контингента из Афганистана, Великобритания и ее западные союзники «продали будущее Афганистана». «Вывод войск - стратегическая ошибка. Я не верю, что это в наших национальных интересах»,- сказал Барронс.

По его словам, решение о выводе войск стало «поистине досадным посланием» союзникам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

«Мы скорее уйдем, чем обеспечим выход из гуманитарного либо политического кризиса. Мы рискуем воссоздать террористические организации в Афганистане, нанеся ущерб странам Европы и другим регионам мира. Считаю, что это очень плохой стратегический результат», - уверен он.