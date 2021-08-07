Студенты UNEC в финале TEKNOFEST
Команда студентов UNEC получила пропуск в финальный этап соревнования TEKNOFEST. В международном соревновании, организованном Сельчуком Байрактаром, самый высокий результат (84.50 баллов) из всех участвовавших университетов по категории «Технологии сельского хозяйства» показала команда UNEC, заняв первое место среди команд, вышедших в финал.
Команда Azerbaijan AgroDrone в составе студентов факультета цифровой экономики UNEC представила идею использования дронов в технологиях сельского хозяйства. Посредством дронов могут осуществляться орошение и обработка земельных участков, и таким образом в сельском хозяйстве при невысоких затратах появится возможность повышения производительности труда.
Капитаном и руководителем проекта является Магомед Рагимов. Члены команды Али Баширов, главный программист, Самир Сафарли, главный инженер, программисты Самир Мамедов, Ибрагим Мамедов, Эмин Велизаде, инженеры Ариф Салманзаде и Рашад Гарибзаде.
Основной целью одного из самых крупных соревнований мира - TEXNOFEST является выявление у молодежи способностей для работы в авиационных, аэрокосмических и технологических сферах и поддержка новых идей и инициатив.