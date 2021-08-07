Студенты UNEC в финале TEKNOFEST

Команда студентов UNEC получила пропуск в финальный этап соревнования TEKNOFEST. В международном соревновании, организованном Сельчуком Байрактаром, самый высокий результат (84.50 баллов) из всех участвовавших университетов по категории «Технологии сельского хозяйства» показала команда UNEC, заняв первое место среди команд, вышедших в финал.

Команда Azerbaijan AgroDrone в составе студентов факультета цифровой экономики UNEC представила идею использования дронов в технологиях сельского хозяйства. Посредством дронов могут осуществляться орошение и обработка земельных участков, и таким образом в сельском хозяйстве при невысоких затратах появится возможность повышения производительности труда.