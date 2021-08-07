Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил подразделения Военно-морских сил страны, чтобы проверить готовность команды Азербайджана к участию в конкурсе «Кубок моря», который состоится в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

В начале визита были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, чтобы почтить память великого лидера.

Министр проверил обеспечение и оснащение экипажей, а также уровень подготовки кораблей и личного состава, которые представят нашу страну.

Было доложено, что в конкурсе, стартующем с 22 августа в городе Энзели Исламской Республики Иран, планируется участие 66 азербайджанских военных моряков из экипажей сторожевых кораблей G-122 и G-124.

Закир Гасанов пожелал успехов военным морякам Азербайджана, неизменно демонстрирующим хорошие результаты в конкурсе, дал соответствующие поручения для достойного представления нашей страны.

Затем министру показали капитально отремонтированный сторожевой корабль G-121. Отмечалось, что корабль способен успешно выполнять задачи по уничтожению вражеских целей в море, обеспечению безопасности нефтегазопроводов и защите энергетической инфраструктуры от диверсионных групп.

В ходе осмотра сторожевого корабля G-121 З.Гасанов высоко оценил проделанную работу и дал соответствующие поручения по дальнейшему повышению профессионального уровня военнослужащих ВМС.