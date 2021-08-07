Еще три месяца: экс-главу «Азерхалча» оставили под арестом
В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении экс-председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.
Как сообщает Trend, представление было удовлетворено, срок ареста Видади Мурадова продлен на три месяца.
Напомним, в январе 2021 года Видади Мурадову были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении него решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.