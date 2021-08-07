Турецкая компания построит для России ледоколы

Турецкая компания Kuzey Star Shipyard станет реальным строителем двух ледоколов для «Росморпорта», несмотря на то что тендер стоимостью 18,5 миллиарда рублей выиграл Онежский завод, подведомственный самому «Росморпорту». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант».

Один из собеседников издания отметил, что конфигурацию работ для турецкой стороны предстоит утвердить. Но другой подтвердил, что в любом случае оба судна полностью построят в Турции. Головной ледокол должны передать заказчику в сентябре 2024 года, второй — в декабре того же года.

Ранее по такой же схеме Kuzey заключил договор на строительство двух паромов на СПГ для линии Усть-Луга — Балтийск. А в прошлом месяце также стало известно, что турецкая Sefine Shipyard построит аварийно-спасательное судно для Северного морского пути.

Представители рынка отмечают, что турецкие подрядчики имеют опыт и, скорее всего, смогут выдержать заявленные стоимость и сроки строительства, в то время как российские заводы такой гарантии дать не могут.