Ученые нашли препарат, уничтожающий коронавирус на 70%

Международная группа ученых обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology, на которую ссылается РИА Новости.

Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2. Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Его го эффективность против «дельта»-штамма коронавируса еще изучается.

Фенофибрат не относится к дорогостоящим лекарствам, поэтому доступен во всем мире. По словам учёных, этот препарат может быть полезен пациентам, которым не рекомендована вакцинация от коронавируса.