Еще один громкий процесс: Вильям Имишлинский предстанет перед судом

В ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям стартует судебный процесс по делу бывшего главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Подготовительное заседание назначено на 19 августа. Haqqin.az будет активно освещать все детали этого громкого дела.

Напомним, что еще в прошлом году Служба государственной безопасности сообщала, что на основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев под видом социальной помощи присваивал часть средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, а также поручил своим подчиненным выдать ряду граждан поддельные справки о свободном передвижении в условиях карантинного режима. Кроме того, В.Гаджиеву прямо домой доставляли деньги, присвоенные в результате злоупотребления полномочиями.

В ходе следственных проверок было установлено, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно предоставлял квартиры в многоэтажном доме, построенном в Имишли на средства государственного бюджета для тех, кто стоял в очереди на улучшение социально-бытовых условий.

В то же время подтвердилось, что Вильям Гаджиев присваивал деньги, которые государство переводило на зарплатные карты потерявших работу в период карантина и малоимущих граждан, привлеченных к общественным работам, чтобы они могли получать ежемесячный доход.

Предполагается также, что определенная часть государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, в том числе и на строительство административного здания ИВ Имишлинского района, была им обналичена и присвоена.

Как выяснилось, через своих подчиненных Вильям Гаджиев под различными предлогами требовал и получал деньги от должностных лиц местных органов Исполнительной власти и других государственных структур, а также граждан, занимающихся в районе индивидуальным предпринимательством.