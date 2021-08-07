От мин очистили около 130 гектаров освобожденной территории

Со второго по восьмое августа 2021 года Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию общей площадью 127 гектаров, об этом говорится в сообщении агентства по итогам его работы за неделю.

В результате проведенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах операций было обнаружено 180 противопехотных и три противотанковые мины, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов.