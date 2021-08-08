Турецкие военные беспилотные катера пойдут роем фото, видео
В Турции завершился первый этап разработки беспилотных военных катеров, особенностью которых является возможность действовать роем. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Он привлек внимание к тому, что Турция – одна из немногих стран, занимающихся разработкой беспилотных систем, причем полностью отечественного производства. Демир напомнил, что соответствующий контракт ранее подписали Управление оборонной промышленности Турции и турецкая оборонная компания ASELSAN.
В рамках проекта ставится цель разработки действующих в режиме роя беспилотных катеров, способных на выполнение различных задач.
В рамках проекта ASELSAN и его субподрядчики разработали морской беспилотный катер Albatros-S нового поколения с высокой маневренностью, мореходностью и устойчивостью, что позволяет действовать роем. Катеры оснащены системой передачи данных с целью разработки тактических действий в морской среде.
«Стая» морских беспилотных катеров длиной около 7 метров может развивать скорость в более 40 узлов, дальность плавания более 200 морских миль, имеет и значительную грузоподъемность.