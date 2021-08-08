Лукашенко: «Путин обещал любую помощь против дестабилизации»

Говоря о длительных протестах в Беларуси после выборов президента в 2020 году, белорусский лидер назвал их причиной масштабную подготовку к ним, а также "обезумевших" из-за пандемии коронавируса людей и СМИ, которые "запугивали людей". "Все-таки что было новое (в протестах в 2020 году): тогда (в 90-е годы) эти протесты вспыхивали и в течение суток-двое гасли. Не мы их ликвидировали – мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске. Сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была единственная основа для этих протестов – обезумевшие люди во всем мире (из-за пандемии), СМИ подыгрывали этому, запугивали людей".

Далее Лукашенко заявил, что Минск не против интеграции с Россией, однако таковая возможна только без потери государственности и суверенитета: "Когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать: любая интеграция без потери государственности и суверенитета... Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас Россия держит нас на расстоянии".

Затронув историю с блогером, основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Протасевича: "Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали… И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой "Белорусского дома на Украине" Виталием Шишовым в Киеве), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность".

Лукашенко также заявил, что был готов ввести в действие армию, если бы попытка дестабилизации ситуации после президентских выборов вышла далеко за пределы "красной черты": "У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если я видел, что они не просто перешли "красную чету", а уж далеко забрались. Но мы справлялись. Пришло время, этот резерв был расформирован и отправлен в места несения службы".

Белорусский президент подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин обещал оказать "любую помощь" в случае попыток дестабилизации ситуации в республике.