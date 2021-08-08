Большинство армянских информационных ресурсов попыталось возложить вину за гуманитарное бедствие на подразделения Вооруженных сил Азербайджана. Хотя накануне haqqin.az подробно рассказал о финансируемом азербайджанским правительством новом многомиллионном проекте водоснабжения города.

Накануне haqqin.az со ссылкой на информационные источники сепаратистских сил сообщил о возникшем дефиците питьевой воды в городе Ханкенди (Степанакерт), контролируемом российским миротворческим контингентом.

Наконец армянские власти внесли ясность в возникшую гуманитарную катастрофу.

Проблемы с водоснабжением обусловлены жаркой погодой, сообщил представитель сепаратистов Радик Абрамян.

Р.Абрамян опроверг ранее появившееся сообщение о причастности азербайджанских военных, контролирующих дамбу рядом с селом Гейбалишен, к возникновению проблемы. Абрамян отметил, что дамба находится на нейтральной территории. Проблема может возникнуть в случае возможных работ там, но они проводятся при посредничестве миротворцев.

По словам армянских чиновников, ситуация усугубляется и тем, что Ханкенди стал местом сосредоточения всех карабахских армян. Расход воды значительно увеличился.