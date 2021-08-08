Европа открыто призвала к насильственному свержению Лукашенко
Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (ЕНП) распространила в понедельник заявление с призывом к ЕС готовить революцию в Белоруссии, в котором также высказала мнение, что "белорусский режим падет". С этой целью предлагается показать готовность "наказывать режим" с помощью санкций и поддерживать "непрекращающуюся борьбу белорусского народа". Об этом сообщает ТАСС.
"Режим падет, и победа народа неизбежна - это только вопрос времени. ЕС должен готовиться к победе демократической революции в Белоруссии", - говорится в заявлении главы фракции Манфреда Вебера, распространенном в понедельник в Брюсселе.
Депутаты предлагают реализовывать в Белоруссии сценарий смены власти, ключевые пункты которого аналогичны украинскому. Они также призвали в рамках "будущих демократических преобразований" предать суду президента страны Александра Лукашенко и ведущих государственных чиновников.
Европарламентарии отметили, что в рамках подготовки революции они поддерживают "план экономической помощи в €3 млрд, предложенный Еврокомиссией". Речь идет о пакете европомощи, который Белоруссия сможет получить, если "пойдет по демократическому пути", то есть если в стране произойдет смена власти. Этот пакет составлен по аналогии с планом ЕС по поддержке реформ на Украине в 2014 году, с той только разницей, что Киеву тогда предоставили €11 млрд.