Европа открыто призвала к насильственному свержению Лукашенко

Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (ЕНП) распространила в понедельник заявление с призывом к ЕС готовить революцию в Белоруссии, в котором также высказала мнение, что "белорусский режим падет". С этой целью предлагается показать готовность "наказывать режим" с помощью санкций и поддерживать "непрекращающуюся борьбу белорусского народа". Об этом сообщает ТАСС.

"Режим падет, и победа народа неизбежна - это только вопрос времени. ЕС должен готовиться к победе демократической революции в Белоруссии", - говорится в заявлении главы фракции Манфреда Вебера, распространенном в понедельник в Брюсселе.