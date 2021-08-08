Лукашенко заговорил о новой трагедии Украины

"Любая попытка, какая у вас ни была бы армия в Украине, - поверьте, я сведущий человек в этом, - любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины, прежде всего. Я вас прошу, молю, - выбросите это из головы", - сказал он.

Далее Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не поддержит Украину при силовом варианте возвращения Донбасса при поддержке третьих стран. "Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первое, - сказал президент Беларуси, отвечая на вопрос корреспондента украинского телеканала "Наш". - Второе, если вы опять с Россией - естественно, с кем еще в Донбассе, - столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереальны. Этого не будет, потому что разумных голов в Украине достаточно".

Что касается произошедшего на Олимпиаде скандала с белорусской спортсменкой с Кристиной Тимановской, то президент Лукашенко заявил, что Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно, ею "управляли".

"Она (Тимановская) бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли", - сказал Лукашенко, обратив внимание на тот факт, что Тимановская занимает 36-е место в своей дисциплине. По его словам, "больше не надо ни о чем говорить".

Лукашенко также сообщил, что Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.