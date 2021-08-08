Ильхам Алиев издал указ по Минтранспорту

Организацию деятельности Координационного совета по транзитным грузоперевозкам будет осуществлять Секретариат этого Координационного совета.

Это нашло отражение в изменении, внесенном в указ «О создании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам» в соответствии с указом, который подписал сегодня президент Ильхам Алиев.

Формировать состав и организовывать деятельность Секретариата Координационного совета будет Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Раньше организацию деятельности Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Азербайджанской Республики осуществлял Секретариат Тарифного совета Азербайджанской Республики.