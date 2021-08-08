В Турции рассказали, как ликвидировали террористов ПКК

Стали известны детали антитеррористической операции Pençe Kaplan на севере Ирака, в результате которой было уничтожено 13 боевиков террористической организации ПКК, сообщает Anadolu.

Согласно информации, в ночь на понедельник террористы готовили атаку на военнослужащих ВС Турции на севере Ирака. Приближающихся к региону боевиков выявили беспилотники, после чего при поддержке ударных вертолетов ATAK были нанесены удары по местоположению террористов.

Благодаря своевременной реакции ВС Турции были ликвидированы в целом 13 террористов ПКК.

Выяснилось, что один из уничтоженных боевиков - главарь ПКК.