Silk Way West Airlines расширяет свое присутствие в Африке

Silk Way West Airlines продолжает расширять свою сеть по всему миру. Так, авиакомпания подписала интерлайн-соглашение с кенийской компанией Astral Aviation, согласно которому обеим сторонам будут предоставлены преимущества перекрестных продаж за счет использования широкой сети круговых рейсов в Африку. В соответствии с этим соглашением международный аэропорт Аль-Мактум в ОАЭ, также известный как Dubai World Central (DWC), будет выполнять функции ключевого транзитного узла.

Таким образом, Silk Way West Airlines будет доставлять грузы в Дубай, отправляя их рейсом Astral Aviation в Найроби, которые, в свою очередь, будут подключаться к сети кенийского авиаперевозчика. По той же схеме грузы будут доставляться обратно с базы Astral Aviation в Найроби. Рейсы кенийского авиаперевозчика через африканский континент успешно соединятся к сети Silk Way West Airlines.

Поскольку перевозчик не выполняет регулярные рейсы в этом направлении, данное соглашение позволит Silk Way West Airlines расширить свою сеть в Африке. Впоследствии сети перевозчиков будут дополнять друг друга, так как существует ряд рынков, на которых обе авиакомпании не пересекаются.

«Получение доступа к такой большой сети на африканском континенте является очередным успехом для нас. Преимущества данного интерлайн-соглашения вызывают большой интерес. В сотрудничестве с Astral Aviation мы расширяем свое присутствие в Африке», - заявил главный коммерческий директор ISMEA (Индийский субконтинент, Ближний Восток, Африка) Silk Way West Airlines Джонни Рубио.

По словам Санджива Гадиа, главного исполнительного директора Astral Aviation, заключение интерлайн-соглашения, которое позволит африканскому перевозчику подключиться к сети Silk Way West Airlines и отправлять грузы в обоих направлениях, является достижением для кенийской авиакомпании. «Мы продолжим создавать новые альянсы и партнерства во время пандемии в соответствии с нашей философией содействия сотрудничеству с авиакомпаниями и всеми участниками цепочки поставок, поскольку это позволит нашим клиентам воспользоваться лучшими возможностями и связью с нашими сетями».

Astral Aviation – грузовая авиакомпания, базирующаяся в Найроби, Кения. Перевозчик, основанный в ноябре 2000 года, осуществляет регулярные и чартерные рейсы в региональные пункты назначения в Африке и в бельгийский город Льеж. Основной базой авиаперевозчика является международный аэропорт имени Джомо Кениаты в Найроби. В настоящее время, Astral Aviation выполняет из Найроби в Дубай два круговых рейса в неделю.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов по миру посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и 747-400F. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».