Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:29

Политико-экономические отношения Ирана и Армении всегда были достаточно противоречивыми и на протяжении многих лет прямо-таки перенасыщенными взаимными официальными, но не очень ясными заявлениями и намерениями. Целый букет заявлений и анонсов о планируемых экономических проектах оставил на столе у Раиси в Тегеране и армянский премьер-министр Никол Пашинян после своего визита в ИРИ. Взять, к примеру, предполагаемое строительство нефтеперерабатывающего завода на армяно-иранской границе в Мегри, которое обсуждается с конца «нулевых». Идея создания работающего на иранской нефти такого НПЗ в Армении заманчива в первую очередь для Еревана. Для скудной экономики страны проект стоимостью порядка 5 млрд долларов может стать прямо-таки экономическим бумом. Но, как это порой бывает, в реальности он выглядит весьма сомнительно.

Проектировщики рассматривают два сценария. Первый – строительство нефтепровода, второй – использование существующего газопровода для прокачки не только газа, но и нефти. Но тут все натыкается на санкции США в отношении Ирана. Своих денег у Армении нет, но по непонятной логике она настаивает на том, что экспортер нефти сам должен быть заинтересован в реализации проекта, и потому в качестве гипотетического донора нужно рассматривать именно Тегеран. Однако трудно представить, как иранские банки смогут реализовать эту сделку в условиях санкций, ведь прокладка нефтепровода еще несколько лет назад оценивалась в 250 млн долларов. Что же касается прокачки нефти по газопроводу, то и у этой идеи немало изъянов. Технически заменить в трубе газ нефтью можно, но это удовольствие обойдется весьма недешево - нужны десятки миллионов долларов, причем раскошелиться должен не только Иран, но и Армения. И проблема не только в инвестициях, но и в реализации готовой продукции. Армянский рынок нефтепродуктов слишком мал, чтобы окупить столь грандиозный проект, а на иранском рынке бензин дотируется правительством страны и очень дешевый. Вот и возникает вопрос, кому и для чего нужен крайне дорогостоящий, но столь же и бессмысленный проект, который Тегеран и Ереван обсуждают двадцать лет. И это не единственный пример «взаимовыгодного сотрудничества». Ряд экспертов считают, что Еревану и Тегерану лучше бы ускорить строительство высоковольтной ЛЭП Армения – Иран, о которой тоже красочно в Тегеране рассуждал Пашинян, но сроки его завершения постоянно отодвигаются. Между тем ЛЭП для обеих стран сегодня куда важнее, чем эфемерные планы по НПЗ. Дело в том, что Армения давно поставляет электроэнергию в Иран взамен на получаемый оттуда газ. Но отчего-то строительство очередной ЛЭП безрезультатно маячит на совместной повестке уже не первый год. А теперь, после потери всех надежд на получение дешевой электроэнергии из освобожденного от армянской оккупации Карабаха и длительной остановки на ремонт Мецаморской атомной электростанции, Армении будет не до новой ЛЭП - у нее могут возникнуть большие проблемы с выполнением своих энергетических обязательств перед Ираном.

Тем не менее парламентарии двух стран еще в середине февраля этого года вновь вернулись к теме дальнейшего развития и расширения сотрудничества «на основе прочных исторических и культурных связей». А посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури на встрече с министром экономики Вааном Керобяном выразил надежду, что армяно-иранские экономические отношения в ближайшее время активизируются и достигнутые ранее договоренности, совместные проекты и инициативы будут претворены в жизнь. С этой целью он предложил армянской стороне изучить возможность составления «дорожной карты» по каждой программе и разработать четкий поэтапный график запланированного. Похоже, иранской стороне уже порядком надоели фантастические проекты, предлагаемые Ереваном. Трудно даже представить, сколько сил и средств вложили «партнеры» в обсуждение проектов по строительству автомобильной и железной дорог по маршруту «Север-Юг», газопровода Иран – Европа и др. Но каждый раз выяснялось, что у Еревана нет денег на прокладку этих маршрутов даже по своей территории, не говоря уже об их экономической привлекательности. Обо всем этом haqqin.az пишет уже с десяток лет, но фантазии армянской стороны не скудеют. А вот Иран, кажется, уже сделал для себя кой-какие выводы. Так, посол Ирана выделил для дальнейшего сотрудничества не многомиллиардные заоблачные проекты, для реализации которых хронически не хватает средств, а вполне земные - растениеводство, животноводство и рыбоводство. По его мнению, именно эти сферы будут способствовать росту товарооборота между двумя странами. Не клюнул посол и на армянскую приманку, что, мол, членство Армении в ЕАЭС открывает широкие возможности для Ирана, а создание совместных армяно-иранских предприятий не только будет способствовать развитию экономик двух стран, но и увеличит иранский экспорт в страны ЕАЭС. Иран скептически относится и к заманчивой идее Пашиняна соединить Россию и Европу через армянский транзит с Ираном. Просто-напросто заблокированные одна финансовыми санкциями США, а другая закрытыми границами с Турцией и Азербайджаном страны вовсю пытаются обхитрить друг друга. Еще дальше пошел министр экономики Армении Ваан Керобян на встрече с иранским министром торговли, промышленности и рудников Алирезой Размом Хоссейни. Он заявил, что создание совместных предприятий в Армении поможет обойти санкции против ИРИ и довести торговый оборот с нынешних 400 млн до 1 млрд долларов, уверяя, что армянские бизнесмены готовы способствовать транспортировке иранских товаров в Россию по территории Армении. Будто он не знает, что Азербайджан уже обеспечил Ирану короткий и дешевый путь для связей с РФ. Более того, Баку с этой целью уже выделил более полумиллиарда долларов, из которых 500 млн долларов – кредит Тегерану на строительство железной дороги Решт - Астара.