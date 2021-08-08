Лукашенко задумался о преемнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.

"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]", - приводит ТАСС ответ Лукашенко на вопрос, кто станет президентом Беларуси после него.

Лукашенко также назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом.

"Самый сложный вопрос. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась", - сказал Лукашенко

При этом белорусский лидер рассказал, что всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме: "Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" - "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет я так не смогу".