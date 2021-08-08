Группа компаний STP пожертвовала тысячи деревьев для Турции

Группа компаний STP, объединяющая в себе ведущие промышленные предприятия Азербайджана и управляющую компанию, наряду с бизнес-деятельностью, всегда чутко относится к социальным вопросам. Команда STP в очередной раз проявила инициативу, не оставшись равнодушной к трагедии в братской Турции.

И STP и его дочерние компании SOCAR-STP, STP-AH, ASSAN-STP Panel, STP Global Cable, STP Aluminium и STP Metal Structures пожертвовали тысячи деревьев, чтобы помочь быстрее устранить последствия пожаров и внести свой вклад в восстановление лесов в Турции.