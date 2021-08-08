В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 101 случай заражения коронавирусом, 311 человек выздоровели, девять – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 352 926 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 335 336 человек благополучно прошли лечение, 5 072 пациента клиник скончались. Лечение 12 518 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.