Пашинян убрал главного военного разведчика Армении
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Аракела Мартикяна от должности начальника главного управления разведки Генштаба ВС – заместителя начальника ГШ ВС Армении, сообщают армянские СМИ.
Другим указом президента на должность начальника главного управления разведки ГШ ВС – заместителя начальника ГШ Армении назначен Араик Арутюнян. Он освобожден от должности командующего вторым армейским корпусом ВС Армении.
Указы подписаны по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.