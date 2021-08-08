Талибы захватили шестой город за три дня

"Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма, заявил бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире BBC. Исламисты продолжают наступление: в понедельник они захватили шестой административный центр.

Накануне талибы захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов пали еще два административных центра - центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, столица провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Сейчас в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне перебоев с водой в городе, говорят местные жители.

В понедельник "Талибан", в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением девять тысяч человек. Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. Ранее "Талибан" заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой.