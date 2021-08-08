Начало строительства азербайджанского участка Зангезурского транспортного коридора, дороги Горадиз - Джебраил - Зангилан – Агбенд, вызвало негативный резонанс в армянских СМИ. Решительный шаг Баку, как выясняется, идет вразрез с намерениями Армении, власти которой выражают категорическое несогласие допустить сообщение между Азербайджаном и Нахчываном через свою территорию. Невзирая на недовольство армянской стороны в полном соответствии с трехсторонними соглашениями от 10 ноября прошлого и 11 января нынешнего года работы на Зангезурском коридоре начались, и, как сказал журналистам заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Идаят Рустамов, прокладку автомагистрали планируется завершить в 2024 году.

С политической точки зрения чрезвычайно важно, что этим коридором смогут воспользоваться РФ, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и другие государства. Экономическое сотрудничество, как правило, ведет и к политическому взаимодействию. А это, в свою очередь, создает условия для общей стабильности в регионе. Для России Зангезурский коридор - один из основных участков проекта «Север-Юг». Для Китая - существенное звено в проекте «Один пояс - один путь». А все вместе взятое говорит о том, что международное значение Зангезурского коридора трудно переоценить. Для Азербайджана, в частности, он станет значимым фактором экономического развития».

Особо надо отметить, что Зангезурский коридор значительно короче используемых сейчас транзитных морских и автомобильных путей. То есть новая магистраль для всех стран региона и заинтересованных государств будет для транспортировки грузов намного выгоднее. Взятые темпы строительства позволяют надеяться, что автомобильная дорога будет построена на год-два раньше намеченного на 2024 год срока. Вероятно, к запланированному времени завершится и строительство параллельного железнодорожного пути. По моей информации, в Турции уже начали строительные работы по присоединению турецкой транспортной инфраструктуры к проекту Зангезурского коридора.

В Азербайджане же уверены, что раз президент Ильхам Алиев сказал, что независимо от желания Армении коридор, который свяжет Нахчыван и материковый Азербайджан, откроется, то так оно и будет. Нахчыван, по сей день находящийся фактически в блокаде, получит очень большую экономическую выгоду от работы коридора. В рамках проекта по территории НАР будет проложена железная дорога, которая соединит железнодорожную сеть Азербайджана и Турции, и это отличная перспектива для автономной республики, которая сможет иметь доходы от транзита международных грузоперевозок.

- Зангезурский коридор имеет огромное стратегическое, экономическое и политическое значение для всего Южнокавказского и сопредельных регионов. Экономические возможности дороги, которая будет иметь как автомобильный, так и железнодорожный пути, позволят значительно увеличить свой транспортный и внешнеторговый потенциал многим государствам. В ней заинтересованы не только Азербайджан и Турция, но и Россия, Китай и даже Евросоюз. Интенсивный грузопоток предполагается не только из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Турцию и ЕС, но и в обратном направлении - из европейских стран на пространство СНГ вплоть до Дальнего Востока.

Экс-глава Секретариата президента Азербайджана, глава Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов:

- То, что Азербайджан приступил к строительству своего участка Зангезурского коридора, свидетельствует, что в Азербайджане не сомневаются – путь будет открыт. И для этого имеются очень веские основания. Аргументы против, которые время от времени звучат со стороны экспертов и официальных лиц Армении, даже нельзя назвать аргументами, так как они явно противоречат существующему положению дел, фактам и здравому смыслу. Если в трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 год говорится об открытии Лачинского коридора и разблокированию коммуникаций, которые соединяют Нахчыван с материковым Азербайджаном, то абсурдно делать вид, что можно будет пользоваться всеми возможностями первого коридора и в то же время блокировать открытие прямой дороги в Нахчыван. Это было бы откровенной денонсацией трехстороннего соглашения со всеми вытекающими последствиями, поскольку подписавшие обязались выполнить все пункты договора.

У сторон соглашения, само собой, разные интересы. Какие-то пункты документа дают кому-то больше возможностей, а иные – предусматривают больше перспектив другим сторонам. Однако всё вместе является разумным компромиссом, определенным балансом интересов, что и позволило подписать совместное соглашение. И теперь выкидывать из него какое-то положение и делать вид, что при этом трехсторонний договор не потеряет легитимность, в международных отношениях неприемлемо. Поэтому Зангезурский коридор должен быть открыт. Хотя бы потому, что альтернативой может быть только закрытие Азербайджаном Лачинского коридора. Причем необходимо учитывать, что он был перекрыт в последнюю неделю боевых действий 44-дневной войны, и армянская сторона тогда официально объявила, что этой дорогой невозможно пользоваться, потому что азербайджанские войска ее отрезали. Азербайджан пошел на то, чтобы отвести войска и дать возможность работать Лачинскому коридору именно согласно трехстороннему соглашению. Поэтому в случае блокирования Арменией коммуникаций с Нахчываном Баку имеет полное право вновь закрыть Лачинский путь - до того времени, пока не будет открыта дорога в НАР.

Второй важный момент рассматриваемой ситуации это апеллирование армянской стороны к тому, что в тексте соглашения не использовано слово «коридор». Якобы Лачинский коридор обладает экстерриториальностью, а вот в отношении коммуникаций через Зангезур слово «коридор» не значится. То есть Ереван, как всегда, прибегает к игре слов. Между тем в трехстороннем соглашении условия открытия этих коммуникаций зеркально соответствуют друг другу. В Лачинском коридоре российские миротворцы фактически обеспечивают его деятельность, а азербайджанская сторона гарантирует его безопасность. То же самое указывается и в соглашении по Нахчывану - там российские погранвойска будут обеспечивать функционирование Зангезурского пути, а армянская сторона должна обеспечивать его безопасность. Разница только в том, что одном случае говорится о российских пограничниках, а в другом - о российских миротворцах. Но это не принципиально, так как речь идет о третьей стороне, которая фактически обеспечивает работу обоих коридоров, в то время как Баку и Ереван выступают гарантами его безопасности.

Наконец надо уточнить, что участок армяно-иранской границы, вдоль которой пройдет коридор, уже с 1992 года имеет статус экстерриториальности, потому что именно там размещаются российские пограничники Мегринского погранотряда. По договору между Арменией и РФ эта территория имеет экстерриториальный статус, а все, что там построено российскими пограничниками, является собственностью России. Именно Москва обеспечивает безопасность на всем 40-километровом участке армяно-иранской границы.

Поэтому армянским официальным лицам, заявляющим сегодня, что в пунктах об открытии коммуникации в НАР не предполагается экстерриториальность коридора, следует сначала внимательно прочитать свои законы и свой же договор с РФ от 1992 года, ну и, наконец, трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года. По последнему документу оба коридора имеют одинаковый статус. Исходя из всего этого, азербайджанское руководство и приняло абсолютно правильное решение о начале строительства азербайджанской части Зангезурского коридора, открытию которого армянская сторона в силу перечисленных международных соглашений не сможет препятствовать. Единственное, чего может добиться Ереван, упорствуя в своей недальновидности и лишенной здравого смысла, противоречащей международному праву политике, так это закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора в целях спасения трехстороннего соглашения и исключения из него всех пунктов, связанных с коридорами.

Попытка Еревана, к чему он, собственно, и ведет, как-то связать вопрос открытия Зангезурской дороги со статусом Карабаха изначально обречена на провал. Азербайджан ни при каких условиях не вернется к вопросу статуса - Карабах территория Азербайджана. В нагорной его части Баку из гуманитарных соображений и учитывая страх местного армянского населения за свое будущее дал согласие на размещение российских миротворцев. Международное сообщества тоже опасалось, что армянское население могут ожидать какие-то серьезные катаклизмы. Поэтому Баку и дал согласие на временное размещение миротворцев РФ. Однако никто это не может трактовать как поощрение сепаратизма на нашей территории или попытку вернуть Азербайджан к повестке, которая была до второй карабахской войны. Для продолжения российской миротворческий миссии каждые пять лет Баку должен давать свое согласие. Так что Карабах - суверенная территория Азербайджана, и наше государство ни с кем не собирается обсуждать какие-то претензии на сепаратизм или реваншизм.

Армянская же сторона препятствует запуску Зангезурского коридора по другим соображениям. Хотя, впрочем, не следует искать в действиях армянских властей логики и больших расчетов. Вспомним поездки Никола Пашиняна в Карабах до второй карабахской войны, его заявления о том, что это "армянская земля и точка", его вызывающие действия в Шуше, обещание перенести в этот город "центральные власти" сепаратистского режима и др. И что было после этих заявлений? Мир увидел готовность Армении отвечать за свои слова вовремя 44-дневной войны? Как бы не так… И не думаю, что за время войны Пашинян сильно изменился и превратился из популиста с авантюрными наклонностями в серьезного государственного деятеля. Чего только стоят его заявления о намерении пригласить военных из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, если РФ и ОДКБ не согласятся разместить на границе с Азербайджаном своих пограничников и войска. Недавний разговор президента Франции с Пашиняном пролил свет на эту неблаговидную затею - Армении посоветовали поскорее заняться демаркацией и делимитацией армяно-азербайджанской границы. Пока эта граница не будет согласована и не проведена демаркация, никакая третья сторона не сможет принять решение об участии в ее охране. По крайней мере армянская сторона должна показать эту границу, продемонстрировать, что она реально существует. Но если Ереван не признает границу Азербайджана, то это означает, что он не признает и собственные границы. Нет двух таких границ, из которых одну можно признавать, а другую нет, как и есть только одна армяно-азербайджанская граница. Если Армения не признает границу Азербайджана, значит она ставит под сомнение свою территориальную целостность и фактически превращает свои земли в спорные. Чем быстрее в Армении это поймут, тем лучше для нее самой.

Все страны, включая РФ и Турцию, осознают необходимость открытия коммуникаций. Баку и Анкара уделяют огромное внимание развитию своих трансграничных проектов. Как пример можно привести строительство самого большого аэропорта в мире в Стамбуле, транспортный коридор «Север-Юг», который тянется от Финляндии до Индии и где Россия, Азербайджан и Иран выступают как основные игроки проекта. А еще Баку-Тбилиси-Карс, Шелковый путь и др. Но есть страна, которая изначально не смогла добиться серьезных успехов на этом поприще – это Армения. Если для Баку «Север-Юг» - это путь от Хельсинки до Мумбаи, то Ереван уже 20 лет безуспешно старается построить дорогу из своих южных регионов до границы Грузии. И пока ничего у него не получается даже с этим небольшим отрезком. Это показательный пример того, что значит «Север-Юг» для Азербайджана и что значит «Север-Юг» для Армении. Это демонстрация того, насколько в разных весовых категориях находятся эти страны. То же самое касается Зангезурского коридора.

Все понимают, какую выгоду этот коридор даст не только Азербайджану, но и Турции, России, Ирану и другим странам региона. Только Армения продолжает считать чужие деньги и не желает сознавать, что открытие коридора - для нее спасательный круг, решение вопроса ее выживаемости. В отличие от Армении Азербайджан реализовал 90% всех запланированных коммуникационных проектов, а Армения тем временем оказалась в изоляции, этаким коммуникационным аппендиксом. Для нее Зангезурский коридор - спасение своей экономики, предотвращение катастрофического оттока населения из страны и многое другое. Однако несмотря на то, что эта магистраль в первую очередь нужна самой Армении, именно она ее блокирует, пытаясь подсчитать, сколько Азербайджан может выиграть в результате его открытия.

Такой крайне несерьезный подход и подталкивает экспертов к мысли, что Армения не классическое государство, а скорее, геополитический проект, цель которого мешать сотрудничеству и коммуникациям между Азербайджаном, Турцией и другими странами. У государства должна быть другая задача, а именно забота о своих гражданах, создание сильной экономики, повышение уровня жизни и др. Однако в Ереване на первый план выходят такие вопросы, сколько смогут заработать Турция и Азербайджан и как этому помешать. С таким подходом армянские власти никогда не смогут построить ни нормальную экономику, ни нормальное государство».