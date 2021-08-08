Kapital Bank оказал поддержку Турции для восстановления лесов

В результате лесных пожаров, распространившихся в последние дни в ряде регионов Турции, природе страны был нанесен серьезный ущерб. Для ликвидации стихийного бедствия и его последствий как наше государство, так и различные организации Азербайджана стараются оказать всевозможную помощь братской стране.

Недавно Ассоциация банков Азербайджана запустила благотворительную инициативу с целью восстановления турецких лесов, уничтоженных пожарами. Kapital Bank, первый банк страны, присоединился к этой инициативе и оказал свою поддержку братской стране.