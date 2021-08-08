Kapital Bank оказал поддержку Турции для восстановления лесов
В результате лесных пожаров, распространившихся в последние дни в ряде регионов Турции, природе страны был нанесен серьезный ущерб. Для ликвидации стихийного бедствия и его последствий как наше государство, так и различные организации Азербайджана стараются оказать всевозможную помощь братской стране.
Недавно Ассоциация банков Азербайджана запустила благотворительную инициативу с целью восстановления турецких лесов, уничтоженных пожарами. Kapital Bank, первый банк страны, присоединился к этой инициативе и оказал свою поддержку братской стране.
Для оказания помощи в возрождении лесного фонда Kapital Bank подарил Турции 18970 саженцев деревьев, по 5 штук от имени каждого своего сотрудника. Этот шаг, предпринятый банком, еще раз доказывает, что даже в трудные времена братство между Азербайджаном и Турцией является примером для всего мира.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.