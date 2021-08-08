После жалобы Соловьева арестовали сына соратника Аликрама Гумбатова

Отметим, что Идрак Мирзализаде является популярным российским комиком, чьи выступления в интернете набирают миллионные просмотры. Идрак является сыном скончавшегося в мае прошлого года бизнесмена Кахина Мирзализаде, который долгие годы проживал в Беларуси и был близким другом и сторонником лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова.

Таганский суд Москвы признал виновным комика и креативного продюсера Stand-up Club № 1 Идрака Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти и вражды, ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, пишут российские СМИ.

"Мирзализаде Идрак Кахин оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", — как сообщает РБК, постановили в суде.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток.

В конце июля прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против него дело по статье КоАП о возбуждении ненависти из-за шутки в выпуске передачи «Разгоны». В ходе прокурорской проверки было установлено, что он публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, и пропаганду ее неполноценности

В этой передаче Мирзализаде рассказывал о сложностях, с которыми столкнулся при поиске квартиры из-за национальной принадлежности. По его словам, в итоге он въехал в квартиру, которую до него снимали «русские», а в помещении обнаружил матрас, испачканный калом.

За это выступление комика раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Он назвал его «грязью под ногами» и удивлялся, почему против него не открыли уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282). В конце июня Мирзализаде сообщил о поступающих в его адрес угрозах и нападении неизвестных в центре Москвы. Комик считает, что причиной стали обвинения Соловьева, а нападение было оплачено.