США: Иран атаковал танкер Mercer Street

Соединенные Штаты считают, что атаку на танкер-химовоз Mercer Street осуществил Иран. С таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море.

"29 июля коммерческое судно Mercer Street, которое мирно проходило международные воды, было атаковано с помощью беспилотников со взрывчаткой, что привело к гибели двух людей. Согласно рассмотрению доступной информации, мы уверены, что Иран осуществил эту неправомерную атаку", - сказал госсекретарь.

Принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся в июле нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Associated Press заявляло, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.