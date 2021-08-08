Выходцы из Азербайджана и главарь-израильтянин устроили настоящий ад туристам

На прошлой неделе киевская полиция арестовала банду иностранцев во главе с израильтянином с российскими корнями. Вымогательство туристов стало привычным делом для местных ресторанов и баров и привело к многочисленным предупреждениям в туристических группах и на сайтах.

Банда, возглавляемая израильтянином российского происхождения, брала с туристов в десять раз больше, чем они должны были в ресторанах, а если те отказывались, то грабила их. Банда израильтянина в основном состояла из граждан Азербайджана и Украины. По данным портала Walla, инциденты происходили в Киеве.

По информации агентства, с начала 2020 года банда провела аферы примерно с 150 туристами. Уточняется, что официанты и хозяйка заведения были в сговоре с мошенниками: сотрудники подавали иностранцам счет на сумму, в десять раз превышающую реальную стоимость еды, которую они заказывали самостоятельно или при помощи владелицы точки общепита – таким образом заставляя туристов оплачивать чеки на тысячи долларов. Если туристы отказывались платить, члены банды вели их в кабинет управляющего и там заставляли платить с помощью насилия или психологического давления. Если они все же отказывались, банда грабила их, отнимая деньги, мобильные телефоны и драгоценности.

По данным окружной прокуратуры, главарь и гражданин Израиля уже разыскивался Интерполом за банковские аферы. Сотрудники органов правопорядка также сообщили, что среди арестованных членов банды были граждане Украины и Азербайджана.

Как отметил генеральный прокурор Киева, группировка запугивала приезжих, поэтому рассчитывала, что те не пойдут жаловаться в полицию, а преступлениями не будут заниматься правоохранительные органы. В настоящее время Украинская прокуратура работает над тем, чтобы наделить туристов особым статусом, который позволил бы им давать показания, не возвращаясь на Украину.

Уточняется, чтобы поймать банду, местная полиция в Киеве работала с национальной полицией, иммиграционными властями страны и окружной прокуратурой.

В ходе рейда по трем известным местам отдыха в центре Киева с поличным были задержаны десять мужчин в возрасте от 19 до 40 лет, в том числе местный патрульный, который выдавал себя за водителя такси и развозил туристов по местам дислокации.

Если подозреваемых суд признает виновными, то членам банды грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Полиция подозревает, что к схеме обмана туристов были причастны и жители Украины, и не исключает, что владельцев ресторанов тоже арестуют.