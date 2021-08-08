Мировое армянство выставляет против Азербайджана новую террористическую организацию
После сокрушительного поражения в 44-дневной Отечественной войне мировое армянство вновь отдает прерогативу своему традиционному методу – террористической деятельности и с этой целью приступило к созданию новой организации.
Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель действующего в Турции Центра борьбы с необоснованными претензиями о геноциде Саваш Эйильмез (ASİMED). Он рассказал о деятельности новой армянской террористической организации «Военно-патриотическая школа» (Poga).
«Потерпев тяжелейшее поражение в Карабахской войне, Армения не отступила от своих привычек и, направляемая и поддерживаемая глобальными силами, вновь начала искать спасение в террористических организациях. Созданная во имя воплощения своих грез о возвращении Карабаха «Военно-патриотическая школа» начала деятельность 29 марта 2021 года и, называя себя школой, набирает в свои ряды армян из разных возрастных категорий, проводит с ними военные учения», - сообщил Саваш Эйильмез.
Руководитель ASİMED заявляет, что деятельность этой организации опирается на радикальный армянский национализм и вражду с турками, она при каждом случае призывает армян к новой войне, выдвигает такие лозунги, как «Турки всегда враги», «Мы не имеем права на слабость», «Станем великой силой и докажем миру свою непобедимость», «Мы обречены снова стать сильными и превратиться в народ-армию».
По словам Эйильмеза, с тех, кто присоединился к учениям в этой школе, никакой платы не взимается, вдобавок к этому, тем, кто пропагандирует ее деятельность в соцсетях, выдается вознаграждение в размере более 100 долларов. Организация ставит целью приобретение оружия и боеприпасов, наем инструкторов, получение солидных финансовых средств для осуществления поездок и других расходов.
Эйильмез также отмечает, что финансовыми источниками школы являются в основном представители армянской диаспоры, в том числе бизнесмен армянского происхождения Вреж Григорян, действующий в секторе здравоохранения американского штата Калифорния. Кроме этого, школа получает финансовую поддержку от террористических организаций ПКК и АСАЛА, привлекает наемников из стран Европы и Ближнего Востока.
«Они предоставляют наемникам бесплатное военное образование, военные учения и вместе с тем оказывают материальную поддержку. Террористическая организация призывает всех граждан Армении и армян из других стран в возрасте 18-55 лет воевать против Турции и Азербайджана», - заметил Саваш Эйильмез.
По словам руководителя ASİMED, Poga в своей агитации пытается убедить армян, что Азербайджан и Турция нацелены «на захват всех земель Армении и хотят стереть армян с лица земли». Сообщается, что на учениях в школе прививаются навыки пользования различными видами огнестрельного оружия, рукопашного боя и боя с применением холодного оружия, изготовления и применения взрывных устройств, выживания в трудных рельефных и климатических условиях. Школа проводит все сезонные учения, а также занятия по теории в рамках 90-дневной программы. Руководитель ASİMED утверждает, что новые курсовые учения Poga начались с 1 августа.
«Эта организация представляет угрозу и для самих армян, и в дальнейшем создаст серьезные проблемы внутри самой Армении. Армяне, проходящие учения в этой школе, будут считать врагами и тех армян, кто не разделяет их позиции, и действовать так же против них. Армянские террористические организации, действовавшие в Османской империи до и после Первой мировой войны, убивали не только турок, но и не поддерживавших их армян», - заявил он.
Саваш Эйильмез в связи с действующей в Армении организацией призвал Азербайджан и Турцию быть начеку.
Отметим, что в русскоязычных армянских источниках какой-либо информации о действующей в Армении организации «Военно-патриотическая школа» (Poga) не встречается. До этого стало известно о деятельности в Армении организации террористического толка VOMA, которую возглавляет бывший командир армянского разведбатальона в период первой карабахской войны Вова Вартанов.