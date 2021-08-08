Мировое армянство выставляет против Азербайджана новую террористическую организацию

Фархад Мамедов, отдел информации 18:33

После сокрушительного поражения в 44-дневной Отечественной войне мировое армянство вновь отдает прерогативу своему традиционному методу – террористической деятельности и с этой целью приступило к созданию новой организации. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель действующего в Турции Центра борьбы с необоснованными претензиями о геноциде Саваш Эйильмез (ASİMED). Он рассказал о деятельности новой армянской террористической организации «Военно-патриотическая школа» (Poga).

«Потерпев тяжелейшее поражение в Карабахской войне, Армения не отступила от своих привычек и, направляемая и поддерживаемая глобальными силами, вновь начала искать спасение в террористических организациях. Созданная во имя воплощения своих грез о возвращении Карабаха «Военно-патриотическая школа» начала деятельность 29 марта 2021 года и, называя себя школой, набирает в свои ряды армян из разных возрастных категорий, проводит с ними военные учения», - сообщил Саваш Эйильмез. Руководитель ASİMED заявляет, что деятельность этой организации опирается на радикальный армянский национализм и вражду с турками, она при каждом случае призывает армян к новой войне, выдвигает такие лозунги, как «Турки всегда враги», «Мы не имеем права на слабость», «Станем великой силой и докажем миру свою непобедимость», «Мы обречены снова стать сильными и превратиться в народ-армию». По словам Эйильмеза, с тех, кто присоединился к учениям в этой школе, никакой платы не взимается, вдобавок к этому, тем, кто пропагандирует ее деятельность в соцсетях, выдается вознаграждение в размере более 100 долларов. Организация ставит целью приобретение оружия и боеприпасов, наем инструкторов, получение солидных финансовых средств для осуществления поездок и других расходов. Эйильмез также отмечает, что финансовыми источниками школы являются в основном представители армянской диаспоры, в том числе бизнесмен армянского происхождения Вреж Григорян, действующий в секторе здравоохранения американского штата Калифорния. Кроме этого, школа получает финансовую поддержку от террористических организаций ПКК и АСАЛА, привлекает наемников из стран Европы и Ближнего Востока.