Шойгу заговорил как новый политический лидер

Возглавивший список правящей партии «Единая Россия» министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о новых перспективах развития России. Шойгу сравнил ситуацию с периодом, когда нынешний президент России Владимир Путин пришел к власти. Однако, по его словам, сейчас гораздо тяжелее.

Министр обороны обнародовал свою программу и свое видение будущего развития России.