Шойгу заговорил как новый политический лидер
Возглавивший список правящей партии «Единая Россия» министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о новых перспективах развития России. Шойгу сравнил ситуацию с периодом, когда нынешний президент России Владимир Путин пришел к власти. Однако, по его словам, сейчас гораздо тяжелее.
Министр обороны обнародовал свою программу и свое видение будущего развития России.
"Сегодня намного тяжелее, чем в 1999 году, потому что огромный груз ответственности за все то, что делает партия. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который набран сегодня, надо поддерживать. Надо внедрять, приводить в жизнь все новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны", - заявил Шойгу, выступая на официальном открытии федерального Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".