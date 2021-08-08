Посол США лично осмотрела патрульные машины, которые Байден подарил Армении

Посол США в Армении Лин Трейси в окружении высокопоставленных армянских чиновников посетила полк Полицейской Патрульной Службы управления города Еревана. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Напомним, что несколько дней назад президент Дж.Байден в поздравительном письме армянскому премьер-министру Н.Пашиняну упомянул о новой патрульной службе Армении, созданной при содействии США.

Целью этого визита посла США было ознакомление с техническим оснащением автомобилей новой патрульной службы.