Однако победоносная вторая карабах ская война, в результате которой была освобождена как вся низменная, так и большая часть нагорного Карабах а, сломала планы националистических кругов по армянизации края.

Представитель карабах ских сепаратистов Давид Бабаян, проживающий в зоне контроля российских миротворческих войск в городе Ханкенди (Степанакерт), призвал своих соотечественников вернуть в обиход ранее запрещенное историческое название Карабах а - Qarabağ. Отметим, что после оккупации нагорной и низменной части Карабах а, армянские националистические силы запретили использование исторического названия области, и ввели в употребление новояз «Арцах».

К тому же после второй войны азербайджанское правительство подтвердило принятое в 1992 году решение об упразднении так называемой НКАО, объединив нагорную часть с низменным Карабахом в единое территориально-административное деление.

Давид Бабаян призвал сепаратистов вернуть название Нагорного Карабаха. На сей раз Бабаян пытается доказать армянское происхождение слово Карабах (буквальный перевод с тюрского языка Кара – Черный, Бах - Сад). Самое парадоксальное в этом вопросе – в 2016 году сепаратисты и националистические круги рьяно призывали отказаться от употребления слова Карабах именно из-за его тюркской этимологии.

«Проблемы с терминологией действительно существуют. Арцах и Карабах - оба названия исторические армянские и так уж получилось, что мы обязаны использовать оба названия, будь то Нагорный или Низменный Карабах или Арцах…«Отдать» Карабах в таком плане Азербайджану неприемлемо», - цитируют Давида Бабаяна армянские СМИ.

Вот таким образом, в зависимости от политической конъюнктуры, армянские националисты подменяют историю, этимологию и жонглируют историко-географическими названиями. Но, к несчастью Бабаяна, не осталось и Нагорного Карабаха. Есть один неделимый Карабах с древней столицей - городом Шуша!