Манифестанты пытались прорваться в штаб-квартиру "Би-Би-Си"
В штаб-квартиру «Би-би-си» в Лондоне попытались прорваться противники введения «санитарных пропусков» в Великобритании. Об их нападении сообщает РИА Новости.
Протестующие, которые пытаются попасть в штаб-квартиру издания, выступают против введения британским правительством «ковидных паспортов». Как отмечают местные жители в Twitter, демонстранты также протестуют против вакцинации детей. Кроме того, некоторые из них считают, что руководство страны находится в сговоре с фармацевтическими компаниями и средствами массовой информации.