Генерал Аршак Карапетян жалостливо генсеку ОДКБ: «Мы вас так и не дождались»
Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился в Ереване с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, министр обороны в самом начале беседы выразил обиду армянского правительства: «Мы ожидали Вашего визита еще в мае. Для Армении на тот момент был достаточно напряженный период (обострении на границе с Азербайджаном в участке Зангезурского коридора – haqqin.az), но, к сожалению, Ваш визит не состоялся. Сегодня на наших границах сохраняется стабильно тяжелая ситуация. Это нас сильно беспокоит. Мы сторонники мира. Мы не хотим обострения на наших границах… Мы, конечно, стремимся решить эту проблему мирным путем, демонстрируя наше миролюбие».
Аршак Карапетян посетовал на отсутствие механизмов военной поддержки Армении со стороны ОДКБ.
Что произнес в ответ Станислав Зась?
Генсек всего лишь поздравил министра обороны Армении с назначением и проинформировал о запланированном на 15 сентября в Душанбе совместном заседании Комитета министров иностранных дел, обороны и секретарей Совета безопасности ОДКБ и заседании ассамблеи Совета коллективной безопасности, в ходе которого председательство в ОДКБ будет передано Республике Армения.