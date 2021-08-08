Карапетян и не представляет, как далеко отступит армянская армия

«Мы не готовы смириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственной границы Армении. Мы будем решительно защищать наши территории. Мы, конечно, стремимся решить эту проблему мирным путем, демонстрируя наше миролюбие. В то же время, наше терпение тоже не безгранично, и при отсутствии мирного разрешения ситуации на наших границах мы оставляем за собой право решать проблему с применением силы», - цитируют А.Карапетяна армянские СМИ.

Гневное выступление А.Карапетяна может создать иллюзию, что не Армения, а Азербайджан торпедирует исполнение Московского мирного соглашения. Несмотря на многочисленные призывы и обращения, Армения отказывается от исполнения своих обязательств по осуществлению демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. А это тождественно отказу признания территориальной целостности Азербайджана.

Как Армения может обозначить свои границы без проведения делимитации? Где же проходят эти границы? Если нет границ, то кто может определить черту, за которой должны установить свои посты азербайджанские пограничные войска?

Что касается применения силы, то однажды, в прошлом году, примерно в это же время, в августе 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил похожие угрозы применения силы. Армянский народ стал свидетелем далекоидущих угроз своего лидера, ибо эти угрозы вылились в общенациональную катастрофу для всей страны. Безусловно, Армения может еще раз попытаться применить силу. И чем же завершится третья война? Подозревает ли Карапетян, как далеко могут зайти азербайджанские войска? И насколько далеко могут отступить разбитые в недавней войне армянские вооруженные силы? Карапетяну обязательно надо представить в своем воображении новый театр боевых действий, чтобы осознать новый масштаб трагедии Армении. Если Карапетян не ради красного словца, а действительно задумал применить силу…