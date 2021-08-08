Победоносный марш «Талибана»

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в Айбак, столицу афганской провинции Саманган, где захватили несколько районов и распустили тюремных заключенных, сообщает РИА Новости.

Как передают местные телеканалы, под контролем талибов оказалась большая часть города, правительственные войска покинули эти территории без боя. Террористы, в свою очередь, сообщили, что контролируют весь Айбак.

Сообщается, что боевики установили контроль над некоторыми учреждениями, в том числе зданиями губернатора, штаба полиции, разведывательного управления.

По сообщениям "Талибана", это уже шестая провинциальная столица в Афганистане, захваченная ими.