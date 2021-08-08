Александр Караваев, автор haqqin.az 21:21

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов численностью от 200 до 500 тыс жителей, с возможным переносом туда функции столицы. Идея не новая, но она внесла определенное оживление во внутриполитическую дискуссию России. Ряд экспертов стал строить предположения относительно возникновения новой геоэкономической стратегии, наподобие той, какую использовали их казахстанские коллеги при строительстве Астаны (Нур Султана).

У этого предложения как минимум три плана - политический, концептуальный и экономический. Но сначала о контексте высказывания Шойгу. Напомним, оно прозвучало на встрече с научной общественностью в Новосибирске, где министр обороны обсуждал стратегию координации оборонпрома, науки и высшей школы. Уже после того, как выдержка из его высказываний на рабочей встрече попала в СМИ, запись об этой фразе исчезла с сайта Минобороны РФ. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12375728%40egNews&fbclid=IwAR2fAXM4GvALsyemTcspzcQfiA5dU1KcLlkfBAyBnNqjmXVMK5QiXxkEE3M Желающие могут проверить по ленте новостей сайта, где посещение Сибири зафиксировано с шестой по восьмую страницы прокрутки. При том высказывания, сделанные на Красноярском машиностроительном заводе относительно контракта на поставку нового класса межконтинентальных баллистических ракет с 2022 года, или обсуждения на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова относительно хода работ по изготовлению тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник», сохранились без изменений. Иными словами, в верхах Кремля идут определенные дебаты относительно целесообразности данной стратегии будущего. От лоббизма к концептуальному осмыслению В конце июня этого года, во время прямой линии Владимир Путин уже прокомментировал идею переноса столицы РФ в Омск. Президент согласился, что перенос федеральных структур или как минимум офисы крупных компаний, которые платят налоги по месту регистрации в Москве, - вполне рационален для снижения разрывов социально-экономического пространства огромной страны. В определенной мере это был отголосок дискуссий прошлого года, когда алюминиевый магнат Олег Дерипаска, на своем телеграмм канале предложил голосование за перенос столицы: "Столица в Москве ведет к коррупции и излишней централизации", писал Дерипаска, и в качестве вариантов называл Красноярск и Иркутск, где расположены предприятия "Русала" - детища российского олигарха.

Затем сенатор и бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин поднял тему о переносе столицы, но уже в регион географического центра, расположенного в Западной Сибири. И хотя, тема неоднократно поднималась на различных уровнях, но до серьезного обсуждения дело так и не доходило, по причине того, что очевидность новых масштабных строек и переноса столицы тонула в лоббировании интересов отдельных торгово-промышленный групп. Очевидно, что с точки зрения будущих ста лет развития России, задумываться о создании новых городов необходимо. Основные мотивы - изменение климата, новые промышленные и аграрные технологии. В советский период был наработан громадный опыт подобных городов - промышленных, наукоградов, закрытых исследовательских городов, работавших на ВПК: от Сумгаита до Новокуйбышевска, десятки других. Сегодня подобные города могут строится вокруг газохимических комплексов, вдоль маршрутов трансевразийских коммуникаций. Возникнет новый аграрный комплекс на основе биологизации, совершенно непохожий на разработку целины в 1955-1965 годах: рекарбонизация почв, разработка новых, экоэффективных удобрений. Так ли нужны для этого новые города, или достаточны более компактные поселки? С точки зрения климата, самое негативное последствие для России - это таяние вечной мерзлоты. В условиях долгой зимы многие населенные пункты привыкли жить в отсутствие дорог, передвигаться по зимникам, по льду. Потепление в северных широтах происходит в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом. Это общая проблема для России, Канады и скандинавских государств. Вторая проблема климата - интенсивность волн жары, к чему большинство населения страны, за исключением юга, не привыкло. Для средней полосы РФ температура +40 - критическая жара. Недавно в Канаде на широте между Волгоградом и Саратовом фиксировалось почти +50 градусов. Абсолютный рекорд для страны.

Таким образом, в долгой исторической перспективе мы накануне масштабных изменений, которые заставят создать новую геоэкономику. Интересно, что в этом плане Азербайджан, вернув свои территории в Карабахе, получил мощный ресурс водных, лесных и пахотных резервов, которые будут задействованы в течение критических десятилетий текущего века. Политический аспект В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Тройка лидеров федерального списка "Единой России" - это министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач ГКБ №40 «Коммунарка» Денис Проценко. То есть - это люди, символизирующие наиболее успешные и важнейшие сферы деятельности государства. Сама фигура Шойгу многими в оборонно-промышленном комплексе, не говоря уже об армии, воспринимается как наиболее предпочтительная в качестве преемника Путина на посту президента, в случае дальнейшего транзита власти после 2024 года. Какую роль играет геоэкономика в этих планах? В этом году отмечается 10-летие расширения Москвы, которое стало экономическим "коньком" президентства Дмитрия Медведева. Фактически, к 2012 году был прописан облик новой агломерации, увеличившей территорию Москвы в 2,4 раза. С 2012 г. население Новой Москвы выросло почти на 40% - до 348 тыс. человек. Если посмотреть под этим углом зрения, то идея Шойгу модифицирует ту повестку, которая получила старт при президенте Медведеве.

Новая Москва, по сути, новый город, пусть и непосредственно смыкающийся со столицей. По мнению экспертов, чтобы присоединенные земли стали похожи на современный мегаполис, потребуется не менее 20 лет. В этом секторе Подмосковья плохо развита транспортная и инженерная инфраструктура, нет достаточного количества социально важных объектов (школ, поликлиник и др.) Фактически аналогичные, но более сложные и затратные вызовы будут в Сибири. Но идея Шойгу или людей из его окружения уже имеет свой центр реализации. Это строительно-девелоперские холдинги "под крылом" вице-премьера Марата Хуснуллина. За последний месяц он возглавил правительственную комиссию регионального развития, получил кураторство над стратегическим и в информационном отношении Росреестром, а также пролоббировал решения в пользу строительной отрасли, в частности с завозом работников из СНГ/ЕАЭС. Как руководитель и куратор госпрограмм общей стоимостью около 2,5 триллионов рублей, Хуснуллин вполне может претендовать на кресло премьера в будущем кабинете министров. И, собственно, в такой связке Шойгу-Хуснуллин может быть реализован проект новых городов.

Роль азербайджанцев в "разгоне" реальной экономики Слезание с "сырьевой ренты" и переход к новому типу геоэкономического планирования требуют нестандартных решений. Нужен по-настоящему взрыв как в плане концепций, так и в плоскости реальной практики управленческих решений. Преодоление неравенства в разных сферах (бюджетного и социального) плюс концентрация на внутренних вызовах/рисках также требуют от России нестандартные подходы в отношении с ближайшими соседями из группы дружественных постсоветских союзников и партнёров. В таком мобилизационном проекте, как строительство новых городов в Сибири, снова, как и при строительстве БАМа и поднятия "Целины", одна из ключевых ролей у флагманов диаспор СНГ в России. Примеров подобной роли со стороны россиян азербайджанского происхождения, пока не много. Но они есть. К примеру, 8 июля торжественно запустили Центральную кольцевую дорогу вокруг Москвы основной подрядчик первого этапа ЦКАД - Crocus Group Араза Агаларова. В недавнем интервью «Форбс», он рассказал, что из-за подорожания стройматериалов в три-четыре раза (песок, бетон, арматура подорожали в 3-4 раза) проект оказался для него убыточным: сметы составляются и проходят экспертизу сегодня, а стройка идет четыре-пять лет. Тем не менее он проявил государственный подход и довел проект до завершения.