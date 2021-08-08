Самед Сеидов, глава Комитета Милли Меджлиса по международным делам, специально для haqqin.az 22:20

Разговаривал недавно с одним очень влиятельным человеком о результатах Олимпийских игр в Токио, которые оказались для нас худшими за всю историю участия в них наших спортсменов. Мой собеседник, желая обосновать свою позицию, заявил: «Ну и чёрт с ними, с этими Играми, зато Карабах наш». Стоящие рядом и ставшие невольными свидетелями нашего разговора общие знакомые и друзья, к моему удивлению, дружно поддержали моего собеседника, вскинув руки с сжатым кулаком вверх, в унисон принялись громко повторять этот слоган.

На минуту конформизм моей души также попытался затащить меня в их сторону, и я уже хотел было согласиться с моим влиятельным собеседником, но какое-то внутреннее беспокойство удержало меня от этого. Быстро завершив ставший отчего-то неприятным разговор, я ушёл к себе в кабинет и задумался над тем, как легко мы послали к чертям олимпийское движение, которому посвятили годы тяжёлого труда и миллионы манатов нашего бюджета; как легко отказались от того, что возвышало наше знамя и заставляло всю планету слушать гимн Азербайджана. И что это было? Обычный когнитивный диссонанс, при котором человек пытается оправдать своё поведение? Помните, как в басне И.А.Крылова про лисицу и виноград – спелый, сладкий и такой привлекательный виноград стал казаться зелёным и невкусным только потому, что она, лиса, не смогла до него дотянуться и съесть? Ведь все ссылки на COVID-19, 44-дневную Отечественную войну, тяжёлые условия подготовки или отсутствие финансирования в действительности не более чем попытки оправдаться, а не реальные причины провала в Токио. То, что нужно сделать серьёзные выводы из этого явного поражения наших олимпийцев, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Я не специалист в области спорта, но, полагаю, что нашим отечественным специалистам в этой сфере, есть над чем работать и есть над чем думать и что решать. Меня же, как психолога и политика, больше интересует и беспокоит другой факт – как-то уж очень мы бездумно растрачиваем капитал Великой Победы, которую наш народ одержал под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Каким образом, спросите вы. Да очень просто - оправдывая любую неудачу, проигрыш, поражение в различных областях общественной жизни, науки, политики, культуры одной лишь победой в Карабахской войне. Мол, «да, нас ругают, но Карабах же наш» или «да, мы проиграли в Токио, но Карабах же наш». Это именно тот аргумент, который мой собеседник использовал в разговоре со мной, но, если серьёзно задуматься, то это очень и очень опасная тенденция.