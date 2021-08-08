Я зашел в свой кабинет и задумался: «Ведь мы на это потратили миллионы!» депутат Самед Сеидов пишет в haqqin.az
Разговаривал недавно с одним очень влиятельным человеком о результатах Олимпийских игр в Токио, которые оказались для нас худшими за всю историю участия в них наших спортсменов.
Мой собеседник, желая обосновать свою позицию, заявил: «Ну и чёрт с ними, с этими Играми, зато Карабах наш». Стоящие рядом и ставшие невольными свидетелями нашего разговора общие знакомые и друзья, к моему удивлению, дружно поддержали моего собеседника, вскинув руки с сжатым кулаком вверх, в унисон принялись громко повторять этот слоган.
На минуту конформизм моей души также попытался затащить меня в их сторону, и я уже хотел было согласиться с моим влиятельным собеседником, но какое-то внутреннее беспокойство удержало меня от этого. Быстро завершив ставший отчего-то неприятным разговор, я ушёл к себе в кабинет и задумался над тем, как легко мы послали к чертям олимпийское движение, которому посвятили годы тяжёлого труда и миллионы манатов нашего бюджета; как легко отказались от того, что возвышало наше знамя и заставляло всю планету слушать гимн Азербайджана.
И что это было? Обычный когнитивный диссонанс, при котором человек пытается оправдать своё поведение? Помните, как в басне И.А.Крылова про лисицу и виноград – спелый, сладкий и такой привлекательный виноград стал казаться зелёным и невкусным только потому, что она, лиса, не смогла до него дотянуться и съесть? Ведь все ссылки на COVID-19, 44-дневную Отечественную войну, тяжёлые условия подготовки или отсутствие финансирования в действительности не более чем попытки оправдаться, а не реальные причины провала в Токио.
То, что нужно сделать серьёзные выводы из этого явного поражения наших олимпийцев, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Я не специалист в области спорта, но, полагаю, что нашим отечественным специалистам в этой сфере, есть над чем работать и есть над чем думать и что решать. Меня же, как психолога и политика, больше интересует и беспокоит другой факт – как-то уж очень мы бездумно растрачиваем капитал Великой Победы, которую наш народ одержал под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.
Каким образом, спросите вы. Да очень просто - оправдывая любую неудачу, проигрыш, поражение в различных областях общественной жизни, науки, политики, культуры одной лишь победой в Карабахской войне. Мол, «да, нас ругают, но Карабах же наш» или «да, мы проиграли в Токио, но Карабах же наш». Это именно тот аргумент, который мой собеседник использовал в разговоре со мной, но, если серьёзно задуматься, то это очень и очень опасная тенденция.
Почему? Да потому, что Великая Победа в Карабахе и освобождение наших земель от оккупации – это не только заслуга нашей армии и подвиг её героев-шехидов. Это и всё то, что делал азербайджанский народ на протяжении долгих 28 лет после первой карабахской войны. Это и мудрость азербайджанского народа, призвавшего Гейдара Алиева в 1993-м к руководству страной; это и его гениальность лидера, связавшая посредством контрактов века Азербайджан с прогрессивным человечеством, это и взлёт страны на высшие уровни международного авторитета и сотрудничества, осуществлённый Ильхамом Алиевым; это и Евроигры, и Исламские игры и Формула-1, и сотни мировых чемпионатов, концертов, гуманитарных форумов; это и Фонд Гейдара Алиева с его гуманитарными победами.
Так что наша Великая Победа - это своеобразное созвездие побед, где каждая звезда, будь то шехиды или раненые герои, лидер государства или сам народ, проекты века или великие спортивные, культурные, экономические и научные достижения горят по-разному, но придают силу общему, исходящему от них свету, озаряющему нашу дорогу в будущее нашей Родины.
Все вместе эти звёзды ослепили врага, дав нам возможность своим неотразимым светом искоренить фашизм в Карабахе, освободить его от оккупантов и захватчиков. Они все должны светить и, отказавшись от какой-либо из них, мы ослабим общий сияющий поток, исходящий от нашей Великой Победы, позволяя тем самым тёмным силам взять вверх, выдать нашу кровью добытую Победу за нечто другое, более приземленное.
Быть нацией-победительницей – это не только великая честь, завоёванная на поле битвы, но и великая ответственность за дух народа, его ментальность и устремлённость вперёд. И если мы станем так легко отдавать или сдавать достижения в каких бы то ни было областях, то можем очень быстро девальвировать самое ценное, что подарил нам наш народ во главе с Героем-Президентом – священную Победу в Отечественной войне.