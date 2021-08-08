Асабиль Гасымов строит отель в исторической части Москвы

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Азербайджанский агрохолдинг Karat Holding намерен построить гостиницу на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества "Василий Осипович Красавин с братьями" в Таганском районе Москвы, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание "Ведомости". Как уточняется в материале издания, это следует из отчетности входящей в холдинг компании "Конрэйс", которой принадлежат права на 0,3 гектара земли в Большом Полуярославском переулке. В ней также указано, что расположенные здесь пять строений почти на 2 тысячи "квадратов" уже снесены.

Как сообщил представитель компании изданию, Karat Holding стал владельцем зданий около пяти лет назад. Сначала он планировал сдавать их в аренду, затем, посчитав бизнес нерентабельным, принял решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта в компании не раскрыли, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в строй планируется в 2023 году, следует из документов "Конрэйса". Как ранее сообщал Москомстройинвест, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство в Большом Полуярославском переулке отеля общей наземной площадью 11,3 тысячи "квадратов". Такой объем позволяет разместить там 140–150 номеров. Инвестиции в строительство эксперты по недвижимости оценивают в 1,2-1,5 миллиарда рублей. Они также не исключают, что в итоге здесь появятся апартаменты.