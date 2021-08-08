Асабиль Гасымов строит отель в исторической части Москвы
Азербайджанский агрохолдинг Karat Holding намерен построить гостиницу на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества "Василий Осипович Красавин с братьями" в Таганском районе Москвы, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание "Ведомости".
Как уточняется в материале издания, это следует из отчетности входящей в холдинг компании "Конрэйс", которой принадлежат права на 0,3 гектара земли в Большом Полуярославском переулке. В ней также указано, что расположенные здесь пять строений почти на 2 тысячи "квадратов" уже снесены.
Как сообщил представитель компании изданию, Karat Holding стал владельцем зданий около пяти лет назад. Сначала он планировал сдавать их в аренду, затем, посчитав бизнес нерентабельным, принял решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта в компании не раскрыли, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в строй планируется в 2023 году, следует из документов "Конрэйса".
Как ранее сообщал Москомстройинвест, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство в Большом Полуярославском переулке отеля общей наземной площадью 11,3 тысячи "квадратов". Такой объем позволяет разместить там 140–150 номеров. Инвестиции в строительство эксперты по недвижимости оценивают в 1,2-1,5 миллиарда рублей. Они также не исключают, что в итоге здесь появятся апартаменты.
Комплекс на Таганке станет первым проектом Karat Holding в гостиничном сегменте в Москве. Компания специализируется в основном на производстве муки и макаронных изделий и является одним из крупнейших агрохолдингов Азербайджана. Его владельцем является экс-депутат, азербайджанский олигарх Асабиль Гасымов. Кроме того, Karat Holding занимается строительством и управлением недвижимостью. У нее активы как в регионах (например, санаторий "Источник" в Ессентуках), так и в Москве. В прошлом году она выкупила на торгах недостроенный бизнес-центр "Берников" в районе Таганки.